Straelen: Was auf dem Blumenmarkt 2018 los ist

Frühlingsmarkt am Samstag : Straelen feiert die Blumenvielfalt

Gärtner und Floristen bieten Blumen und Pflanzen in vielen denkbaren Ausführungen an. Foto: STADT STRAELEN

Straelen Frühlings-Blumenmarkt am Samstag in der Innenstadt. Diana Maes, das siebte Blumenmädchen, wird offiziell in ihr Amt eingeführt. Die niederländische Floristenmeisterin Lily Belen präsentiert ihr Handwerk. Ihre Stücke werden verlost.

Jetzt ist die richtige Zeit, Terrasse und Balkon ein neues, buntes Kleid zu verpassen. Dazu ist der Frühlings-Blumenmarkt am Samstag, 12. Mai, die beste Gelegenheit. Der Verkehrsverein Straelen organisiert ihn seit vielen Jahren. Von 9 bis 17 Uhr bieten Gärtner und Floristen und die Beschicker von Märkten alles, was Garten und Balkon noch schöner macht. Zu Bestaunen gibt es auf dem Marktplatz in der Straelener Innenstadt eine große Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen, Stämmchen und Ampeln, Kräutern und Gemüsepflanzen, Dekorationen für Haus und Garten sowie erntefrische Tomaten und Spargel.

Lily Belen, die niederländische Floristenmeisterin, zeigt wieder mit viel Charme, was sich aus Blumen alles herstellen lässt. Sie erläutert bei der Arbeit auch die einzelnen Vorgänge ihres Handwerks. Die Werkstücke werden im Stundentakt verlost. Wer bei der Verlosung anwesend ist, kann etwas gewinnen.

Doch was wäre Straelens große Blumen- und Pflanzenshow, wenn sie nur etwas im Angebot hätte, das die Augen streicheln würde? Und so werden bei diesem Frühlingsfest auch die Ohren verwöhnt. Und das durch die mobile Musikgruppe "Comedians", die die Gäste unter anderem auch auf die Vorstellung des Blumenmädchens einstimmt, das in diesem Jahr zum siebten Mal gekürt wurde und anlässlich des Frühlings-Blumenmarktes seinen ersten bedeutenden Auftritt in der Öffentlichkeit hat.

Um 11 Uhr werden sich die Augen der Besucher auf das cremefarbene Zelt in der Mitte des Marktes richten, wo die offizielle "Amtsübergabe" stattfindet. Diana Maes aus Broekhuysen wird die Repräsentantin der Blumen- und Gemüsestadt Straelen für die Saison 2018/19 sein. Die 22-Jährige arbeitet als Assistentin der Geschäftsführung bei der Landgard Obst & Gemüse, einem der größten Vermarkter in Nordrhein-Westfalen. Sie ist passionierte Fußballspielerin bei den Sportfreunden Broekhuysen und hält dem 1. FC Köln die Treue. Die Aktion der deutschen Gärtner, "1000 gute Gründe", stellt für den Auftritt der städtischen Repräsentantin Hunderte schöne Rosen, die sie an die Gäste verteilen wird, zur Verfügung. Der Verkehrsverein Straelen hat Diana Maes gemeinsam mit Landgard ausgestattet. Ihre Robe stammt vom "Haus der Braut" in Mönchengladbach. Alexandra Biek und das Team von "Biek - Die Friseure" aus Straelen werden das Blumenmädchen für jeden Auftritt noch schöner machen. Den Haarschmuck kreiert Pia Traband von "Pias Flower and Home". Klaudia Werdin von "Schuh & Mode Leukers" hat auch diesmal dafür gesorgt, dass Diana Maes stets mit schönen Schuhen auftreten kann.

Und zum Ende des Tages dürfen sich die Gäste des Blumenmarktes in den Restaurants und Eiscafés rund um den historisch restaurierten Marktplatz verwöhnen lassen. Wenn sich zudem an diesem Tag die diensthabenden Wettermacher von ihrer besten Seite zeigen, dann hat das Ganze etwas von mediterranem Flair - einen Tag, bevor die Mütter verwöhnt werden.

(RP)