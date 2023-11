Tiefengeothermie in Straelen Vibro-Truck misst in Straelen

Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW (MWIKE NRW) hat angekündigt, mithilfe 2D-seismische Untersuchungen die Region am Niederrhein auf ihr geothermisches Potenzial zu untersuchen. Am 14. November starten sogenannte Vibro-Trucks am Niederrhein, um den Untergrund bis in 3.000 Meter Tiefe zu erkunden. Dafür schicken Spezialfahrzeuge Schallwellen in den Boden, um ein ultraschallähnliches Abbild des Untergrundes zu erhalten.