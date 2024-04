Neue Förderrichtlinie Vereine können sich für Förderung bewerben

Die Förderrichtlinie für die Straelener Vereine wurde auf den Weg gebracht, um das Engagement und die Aktivitäten der örtlichen Vereine zu unterstützen und zu fördern. Als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Straelen tragen Vereine maßgeblich zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und zur Vielfalt des kulturellen Angebots bei. In der Sitzung am 12. März hat der Rat der Stadt Straelen die Richtlinie für die Zuwendung an örtliche Vereine in der Stadt Straelen beschlossen. Diese kann ebenfalls auf der Homepage eingesehen werden. Dort sind außerdem aktuelle Informationen zum Thema Vereine und Vereinsförderung wie Hinweise zu Seminarreihen zu finden.