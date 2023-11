Polizei ermittelt Verdacht auf illegales Autorennen in Herongen

(sed) Die Polizei im Kreis Kleve ermittelt wegen eines mutmaßlichen illegalen Autorennens in Herongen. Am Samstag rief gegen 15.10 Uhr eine Zeugin die Beamten. Sie habe zwei Autos beobachtet, die an einer Ampel nebeneinander standen und zudem sehr schnell gefahren sind. Die Fahrzeuge waren auf der Louisenburger Straße sowie auf der Leuther Straße in Richtung Herongen unterwegs. „Auch aufgrund der Fahrzeuge sah es für die Frau nach einem Autorennen aus“, sagt ein Polizeisprecher. Als die Beamten Herongen erreichten, trafen sie zwei niederländische Staatsbürger im Alter von 18 und 24 Jahren an. Sie waren mit einer weißen Mercedes AMG A-Klasse und einem schwarzen Golf unterwegs. „Wie schnell die Verdächtigen gefahren sind, können wir nicht sagen. Das ist auch mit dem bloßen Auge schwer zu schätzen“, sagt der Polizeisprecher.