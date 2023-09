Vorstellung der Ergebnisse fand im Rat statt Gemeindeprüfungsanstalt lobt Straelener Haushalt

„Haushaltsrechtlich ist die Stadt Straelen uneingeschränkt handlungsfähig. Die Jahresergebnisse der Stadt Straelen weisen im Betrachtungszeitraum von 2016 bis 2021 große Unterschiede auf. Die Spannungsbreite aufgrund schwankender Steuereinnahmen lag zwischen 7,6 Millionen Euro Haushaltsüberschuss und 4,6 Millionen Euro Defizit. Die Stadt verfügt über eine solide Ausgleichsrücklage, mit der die durchweg negativ geplanten Ergebnisse der nächsten Jahre aufgefangen werden können. Die Gesamtverbindlichkeiten sind auf erfreulich niedrigem Niveau. Wachsamkeit ist vor dem Hintergrund wachsender haushaltswirtschaftlicher Risiken – Stichwort: Konjunktur – erforderlich“, analysiert gpa-Prüfer Patrick Marhofen die gute Lage der Stadtfinanzen. Optimierungsmöglichkeiten sieht die gpaNRW beim Finanzcontrolling sowie beim Fördermittelmanagement. Im Vergabewesen ist die Stadt Straelen vergleichsweise gut aufgestellt. Für Vergaben über 10.000 Euro nutzt sie als zentrale Submissions- und Vergabestelle die Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog). „Die Stadt hat sich bereits auf den Weg gemacht, die Dienstanweisung Vergabe zu aktualisieren. Sie soll kurzfristig in Kraft gesetzt werden“, informiert gpa-Projektleiter Stefan Loepke über die Entwicklung. Die Landeseinrichtung mit Sitz in Herne empfiehlt der Stadt am unteren Niederrhein auch den Aufbau eines Nachtragsmanagements.