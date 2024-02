Straße war gesperrt Unfall an der B221 in Broekhuysen

An der B 221 in Broekhuysen ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Nach ersten der Erkenntnissen der Polizei missachtete ein Fahrer, der um 10.25 Uhr von der Straße „Zum Ringofen“ auf die B 221 fahren wollte, die Vorfahrt. Er kollidierte mit einem Wagen, der auf der Bundesstraße unterwegs war. Nach dem Aufprall wurde noch ein drittes Fahrzeug beschädigt. Die drei Fahrzeuge kamen auf der anderen Straßenseite, der Kreuzung zur Brüxener Straße, zum Stehen.