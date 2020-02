Kräftiger Wintersturm über NRW : Karnevalszüge in Straelen und Kapellen ziehen trotz Sturm

Karnevalszüge in Straelen und Kapellen ziehen trotz Sturm

Straelen Die Ausläufer von Sturmtief „Victoria“ fegen durch NRW. Besonders der Achener Raum und die Eifel sind stark betroffen. Was Sie über die Karnevalszüge am Niederrhein wissen müssen.

Die Karnevalszüge in Straelen und Kapellen finden trotz des Sturmes statt. Höhere Aufbauten auf den Wagen wurden zurückgebaut, eventuell wird der Zugweg verkürzt. Starten sollen die Züge jeweils um 13.11 Uhr. In Aldekerk würde der Zug um 14.11 Uhr starten. Im Gespräch mit Antenne Niederrhein sagte Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking, man wolle kurzfristig entscheiden, ob der Zug wegen des Sturms nicht stattfindet.

In Aachen und in Kevelaer hatte es am Sonntagmorgen bereits Probleme mit umgeknickten Bäumen und Ästen gegeben.