In Straelen und Kaldenkirchen Mehrere Festnahmen im Grenzgebiet zu den Niederlanden

Am Dienstagabend überprüfte eine Streifenwagenbesatzung des grenzüberschreitenden Polizeiteams auf der Bundesautobahn A 40 gegen 21.30 Uhr an der Anschlussstelle Niederdorf einen 32-jährigen Rumänen in einem in Bulgarien zugelassenen Auto nach der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Hannover mit einem Haftbefehl wegen gemeinschaftlichem Diebstahl gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 340 Euro und 262 Euro Verfahrenskosten bezahlen oder eine 34-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Da ein Bekannter die fällige Geldstrafe für den Rumänen einzahlte, durfte der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.