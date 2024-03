Auf dem Heimweg 51-Jähriger in Straelen ausgeraubt

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend einen 51-jährigen Mann in Straelen ausgeraubt. Der Straelener war gegen 22 Uhr auf der Sankt-Anno-Straße in Höhe des Roelpads unterwegs und wollte nach Hause laufen. Auf dem Weg schlug ihn der Täter von hinten mit einem unbekannten Gegenstand zu Boden, nahm ihm sein Handy sowie das Portemonnaie aus der Jackentasche und flüchtete unerkannt. Der Straelener erlitt durch den Schlag eine leichte Verletzung. Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben kann. Sie sollen sich unter 02831 1250 melden.