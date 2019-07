Kostenpflichtiger Inhalt: Schaf auf Parkplatz in Straelen geschlachtet : Besitzer spricht von „Schächtung“ – Polizei prüft Hintergründe

Ferdinand Straeten mit seinen Wallisischen Schwarzkopfschafen. Unbekannte haben am Montag ein Tier der kleinen Herde getötet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen-Herongen Zwei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen ein Schaf von einer Weide in Herongen gezerrt und mit einem Messer getötet. Der Besitzer ist sich sicher, dass das Tier geschächtet, also aus religiösen Gründen geschlachtet, wurde. Die Polizei ist vorsichtiger.