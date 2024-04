Polizei sucht Zeugen Unbekannte lösen Radmuttern von LKW

Unbekannte Täter haben in Auwel-Holt die Radmuttern eines Lkws gelöst. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stand IVECO Lkw auf der Straße „Am Reitplatz“. Als der 68-jährige Fahrer am Mittwochmorgen losfuhr, bemerkte er ungewöhnliche Geräusche während der Fahrt. Er kontrollierte seine Reifen und stellte fest, dass mehrere Radmuttern am hinteren Reifen an der Fahrerseite gelockert waren. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwoch etwas Verdächtiges „Am Reitplatz“ beobachtet haben. Hinweise zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nimmt die Polizei Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen.