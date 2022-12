Ein lauter Knall ließ einen Autofahrer in Herongen am Steuer zusammenzucken. Der Mann war am Dienstag laut Polizei auf der Veilingstraße unterwegs, als der ungewöhnlich laute Knall ertönte. Der 31-Jährige stoppte seinen Mercedes, stieg aus und erlebte eine böse Überraschung. Im Vorderreifen steckten zwei zusammengeklebte Bretter, die mit Nägeln gespickt waren. Der Mann informierte sofort die Polizei, die in dem Fall an Ort und Stelle die Ermittlungen aufnahm.