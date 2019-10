Wagen überschlug sich : 35-Jähriger aus Walbeck stirbt nach Unfall

Schwerer Verkehrsunfall am späten Samstagabend in Straelen.

Straelen In einer lang gezogenen Kurve in Straelen kam ein Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich auf einer Wiese auf einer Strecke von über 100 Metern mehrfach.

Tödlicher Unfall in Sang: Am Samstag gegen 20.43 Uhr fuhr ein 35-Jähriger aus Walbeck auf der Wankumer Straße aus Richtung Wankum kommend in Fahrtrichtung Straelen. Im Anschluss an eine Linkskurve kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einer angrenzenden Weide zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er erlag seinen Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.