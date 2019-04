Theaterverein Oeconomia : Irre gute Komödie in Auwel-Holt

AUWEL-HOLT Viel zu lachen gab es bei der Premiere von „Neurosige Zeiten“. Theaterverein Oeconomia begeisterte sein Publikum.

Daran Schuld tragen in erster Linie die sexsüchtige Ages Adolon, gespielt von Jessica Berghs. Sie legt ihre geballte Weiblichkeit in die Rolle. Ihr Gegenstück ist Hans (Markus Hanßen). Wer ihn in der Rolle des „Pumba“ kennt, kann sich nicht vorstellen, dass er einen zwangsneurotischen Finanzbeamten so perfekt spielen kann. Den soziophoben Angsthasen Willi mimt Marcus Pasch hervorragend. Und dann ist da noch die Stalkerin Marianne, gespielt von Sandra Theunissen. Sie verfolgt mit ihrem Liebeswahn den Volksmusik-Kult-Star Hardi Hammer, der im wirklichen Leben ihr Ehemann Andreas ist.