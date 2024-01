Polizei fahndet mit Fotos „Trottel-Masche“ – Trio stiehlt Mann in Straelen die Geldbörse

Ein Tatverdächtiger trat nahe an den Geschädigten heran, der gerade am Warenregal stand und sich etwas aussuchte. Der Trickdieb stellte sich direkt neben sein Opfer und tat so, als wollte er selbst etwas aus dem Regal nehmen. Dabei stellte der Dieb sich absichtlich so ungeschickt an, dass er die Hilfsbereitschaft seines Opfers weckte. Der Geschädigte kam dem Trickdieb zur Hilfe und war durch diese Situation abgelenkt.