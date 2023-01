Ehrenamt für Frauen in Straelen Straelen sucht das 11. Blumenmädchen

Während der Corona-Pandemie war der Terminkalender für das Blumenmädchen geschrumpft. Jetzt ist wieder mit einem normalen Umfang zu rechnen. Auf „30 bis 40 Termine“ schätzt Christina Beckers das Pensum für das elfte Blumenmädchen. Ein Höhepunkt wird sicherlich die Grüne Woche in Berlin zu Beginn des Jahres 2024 sein. Involviert ist das Blumenmädchen auch bei allen Veranstaltungen von „Aus Straelen“, also zum Beispiel beim Herbstmarkt und beim Weihnachtsmarkt. Bedeutend wird sicherlich die Green-City-Tour des Stadtmarketings am 24. September sein, wenn einige Gärtnereien in Straelen besucht werden. Auch beim Wirtschaftstreff im November wird das Blumenmädchen dabei sein. Auf Tourismus-Messen wird es für Straelen die Werbetrommel rühren. Darüber hinaus können sich Unternehmen melden, wenn sie das Blumenmädchen als Gast bei einer Veranstaltung haben möchten.