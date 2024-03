Theater in der Blumenstadt Standing Ovations für Straelener Komödie

Die Paraderolle in diesem Stück hat jedoch die Pennerin und Alkoholikerin Hilde (Lena Nieskens), die in der Bruchbude übernachtet. Sie will sich auf keinen Fall, von niemanden, daraus vertreiben lassen. Ihre Sprüche sind unübertroffen und die Darstellung so echt, dass man ihr die Rolle voll abnimmt. Ihr Alkoholkonsum ist enorm und sie schafft eine Flasche Wein spielend auf ex. Das muss erst mal jemand nachmachen! In einem Kinderwagen, beladen mit all den Plastiktüten, transportiert sie ihr gesamtes Leben. Dabei stolpert sie sehr gekonnt lallend und schwankend über die Bühne. Sie ist es auch, die die Aktentasche des Bürgermeisters mit der Kaufsumme findet. Bei „Hilde“ hatte das Masken/Kostüme-Team eine Meisterleistung vollbracht. Aus einer jungen Frau eine authentische alte Schabracke zu machen – das nötigt Respekt ab.