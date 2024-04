Aktion in Straelen Stadtwerke Straelen schenken Grundschülern Trinkflaschen

Insbesondere in Verbindung mit den Trinkwasserspendern, die die Stadt mit finanzieller Unterstützung durch die Förderung der Leader-Region „Leistende Landschaft“ an allen drei Schulstandorten installiert hatte, können Trinkflaschen somit nicht zur Zuhause, sondern auch in der Schule wieder aufgefüllt werden. Ein Anreiz auf gekaufte Flaschen zu verzichten und stattdessen auf Leitungswasser umzustellen. Diesem Gedanken folgend haben die Stadtwerke Straelen die Finanzierung der neuen Trinkflaschen übernommen, sodass die Grundschulkinder sie dort vor dem Schulunterricht und in den Pausen bei Bedarf immer wieder befüllen können.