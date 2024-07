Stroelse Soomer Stadtfest mit Public Viewing in Straelen

Auch wenn man es mit Blick in den Himmel nicht ganz glauben mag: Es ist Sommer. Und diese Jahreszeit wird am Wochenende in Straelen mit dem Stadtfest „Stroelse Soomer“ gefeiert, das 2022 erstmals von der Stadt selbst organisiert wurde. Zuvor organisierte der Verkehrsverein das Stadtfest. Drei Tage lang wird in Straelen gefeiert, es gibt viel Musik, einen Sommermarkt sowie einen verkaufsoffenen Sonntag. Zudem kündigten die Organisatoren an: Wenn Deutschland es bei der Europameisterschaft ins EM-Viertelfinale schafft, wird das Spiel über eine Leinwand auf dem Stadtfest übertragen. Die DFB-Elf lieferte, also liefert auch der „Stroelse Soomer“: Das Spiel Deutschland gegen Spanien läuft am Freitag, 5. Juli, auf dem Markt auf einer Großbildleinwand. Anstoß ist um 18 Uhr. Um diese Uhrzeit sollte eigentlich auch schon mit dem ersten Bier angestoßen werden, die offizielle Eröffnung des Festes samt Fassanstich von Bürgermeister Bernd Kuse wird jetzt vorverlegt: Sie findet um 17.30 Uhr statt.