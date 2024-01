Friedrich-Brücker-Preisträger Archivfreunde Straelen trauern um Bernd Boitelle

Die Freunde und Förderer des Stadtarchivs Straelen trauern um Bernd Boitelle, der am 19. Dezember in Velden verstorben ist. Von Beruf Werkzeugmacher arbeitete er in den letzten Jahren vor seiner Pensionierung in 2006 als Standesbeamter der Gemeinde Arcen en Velden. Gebürtig aus Venlo war er ein echter Europäer mit familiären Wurzeln in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden. Grenzen bestanden in seinem Kopf nicht.