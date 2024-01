Nachfolgerin von Johanna Heufs Straelen sucht das 12. Blumenmädchen

„Alle Mädels haben mir berichtet, dass es für ihre persönliche Entwicklung eine sehr prägende und auch förderliche Zeit war“, so Christina Beckers. Für die Bewerbung ist neben einem kurzen Motivationsschreiben, ein Foto und ein Lebenslauf gewünscht. Diese Unterlagen können per E-Mail an blumenmaedchen@straelen.de gesendet oder persönlich im Rathaus im Büro des Stadtmarketings abgegeben werden. Bei Rückfragen steht das Team des Stadtmarketings auch gerne mit Rat und Tat unter der Telefonnummer 02834 702-212 zur Seite. Die Bewerbungsfrist endet am 22. Februar.