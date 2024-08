Entscheidung in Sondersitzung des Rates Rathaus Straelen wird weitergeplant

Aufatmen bei der Stadtverwaltung Straelen: Der Neubau des Rathauses ist nicht vom Tisch. Wie berichtet, gab es vor allem von CDU und Grünen herbe Kritik am 21,7 Millionen Euro teuren Neubau, der vom Architekturbüro van Ooyen geplant wurde. Zu teuer sei das Rathaus, zu groß für Straelen, es seien zu viele Arbeitsplätze eingeplant – und das in Zeiten, in denen Homeoffice eine immer größere Rolle spielt. Jetzt hat der Plan im Straelener Rat eine wichtige Hürde genommen.