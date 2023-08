Pauschale von 100 Euro in Straelen Förderung für Balkon-Solarenergie

Wie funktioniert die Förderung der Stadt Straelen? Die Stadt Straelen fördert die Anschaffung von steckerfertigen Erzeugungsanlagen/ Photovoltaik-Anlagen an Wohngebäuden mit pauschal 100 Euro. „Unser Ziel ist es, mit dieser Förderung die Installation von mobilen Photovoltaikanlagen in der Stadt Straelen zu unterstützen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, erklärt Bürgermeister Bernd Kuse. „Dieser neue Baustein unseres Förderprogramms „GrünPlusStraelen“ soll den bewussten Umgang mit Energie unter Einbeziehung der Nutzung von Strom aus der Sonne unterstützen und die Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung solarer Energie motivieren.“ Wer eine solche Förderung beantragen möchte, muss sich an Thomas Linßen von der Stadt Straelen wenden – und ihm ein entsprechendes Antragsformular schicken. Das Antragsformular findet man unter https://www.straelen.de/bauen-wirtschaft/umwelt-klimaschutz/foerderung-balkonkraftwerk/. Thomas Linßen ist unter Telefon 02834 702414 oder per Mail via Thomas_Linssen@straelen.de erreichbar.