2026 soll es wieder öffnen EÜK-Umbau wird vom Land gefördert

Die Stadt Straelen hat den Zuwendungsbescheid zur Förderung des Umbaus und der Modernisierung des Europäischen Übersetzer-Kollegiums Straelen (EÜK) erhalten. Ziel dieser Förderung ist es, die arbeits- und brandschutzrechtlichen Mängel im Gebäude an der Kuhstraße zu beheben, sowie die Barrierefreiheit zu erhöhen. Außerdem soll die ökologische Bilanz verbessert und Folgekosten wie Strom- und Heizkosten durch den Einbau von moderner Anlagentechnik reduziert werden. „Wir freuen uns sehr, dass die für das Übersetzer-Kollegium und unsere Stadt so wichtige Sanierung des EÜK in diesem Umfang gefördert wird. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt das Projekt mit einer Fördersumme des Landes in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro sowie einer Bundeszuwendung in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen Mittel aus dem Haushalt der Stadt Straelen von rund 1,3 Millionen Euro“, erläutert Bürgermeister Bernd Kuse.