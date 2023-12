Neue Kita in Straelen St. Raphael-Kindergarten eingesegnet

Straelen · Die neue Kita in Straelen bietet Platz für 75 Kinder – und wartet mit einem besonderen Konzept auf. Statt in festen Gruppen können sich die Kinder in bestimmten Räumen wie Werkstatt oder Medienraum aufhalten.

08.12.2023 , 14:11 Uhr

Am Nikolaustag segnete Pfarrer Ludwig Verst den Kindergarten St. Raphael ein. Vorher sangen alle zusammen: „Nikolaus, komm in unser Haus“. Foto: Norbert Prümen