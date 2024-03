Grundsteuer wird nicht angehoben SPD will für Straelener Haushalt stimmen

Die SPD-Fraktion hat außerdem einen Antrag für ein Geländer am Heronger Friedhof in den Rat eingebracht. Zwar weise der Haushalt dennoch ein Defizit auf, doch auf Grund der enormen Aufgaben, die auf die Stadt zukommen, bleibe dies wohl nicht aus. „Wir sehen hier auch die schwarz-grüne Landesregierung in der Pflicht, die Städte und Kommunen nicht alleine zu lassen.“, so Daniel Boysen. Immerhin hatte Bürgermeister Kuse im vergangenen Herbst mit über 350 anderen Kommunen einen Brandbrief an Ministerpräsident Hendrik Wüst geschrieben.Das Thema Rathausneubau sieht die SPD recht entspannt. „Wir hatten doch zu diesem Bereich mehrere Planungstreffen und viele Ausschusssitzungen. Mich wundert, dass jetzt plötzlich Bedenken wegen der Kosten oder der Raumplanung kommen. Diese Fragen hätten alle in den entsprechenden Ausschüssen gestellt werden können.“