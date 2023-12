2025 soll sie fertig sein Baubeginn für neue Rettungswache in Straelen

„Die neue Rettungswache ist unser Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger in Straelen und Umgebung, auch in Zukunft schnell und zuverlässig vor Ort zu sein, wenn die Hilfe des Rettungsdiensts benötigt wird“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden an dem modernen Gebäude, das ansprechend und funktional zugleich ist, viel Freude haben.“ „Ich freue mich, dass es nun mit dem Spatenstich losgeht und die Pläne zum Bau der neuen Rettungswache jetzt umgesetzt werden", erklärt Straelens Bürgermeister Bernd Kuse, „so erhalten die Bürgerinnen und Bürger in Straelen und den benachbarten Kommunen in Notsituationen schnellstmögliche Hilfe und eine verlässliche Versorgung.“