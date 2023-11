Mit Frühförderstelle Spatenstich für neue Kita in Straelen

Auf dem Gelände der ehemaligen Tennisplätze an der Beethovenstraße in Straelen entsteht nach Entwurf des Architekturbüros Dipl.-Ing. Egon Verhoeven ein zweistöckiges Gebäude, in dem eine Inklusive Kindertageseinrichtung und eine Einrichtung der Frühförderstelle gemeinsam untergebracht werden. Beide Einrichtungen sind auf die Bedürfnisse von Kindern unter und über drei Jahren zugeschnitten und harmonisch in die umgebende Bebauung eingepasst. Bauherr ist die „V hoch 3 KG“ aus Kevelaer. Trägerin der neuen Inklusiven Kindertageseinrichtung ist die Lebenshilfe Gelderland. Die Frühförderstelle ist eine Niederlassung der Frühförderstelle für den Kreis Kleve gGmbH.