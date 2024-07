Neubau in Straelen Straelener SPD befürwortet Rathauspläne

„Ein neues Rathaus mit modernen Arbeitsplätzen macht die Verwaltung auch als Arbeitgeber attraktiv“, so der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Manfred Nöhles. Zudem könne man die Mitarbeiter nicht zum Homeoffice zwingen. Aktuell würden laut Bürgermeister Kuse rund 90 Prozent der Mitarbeiter die Möglichkeit des Homeoffice nicht nutzen. Schon jetzt reichen die Kapazitäten im Rathaus nicht aus, sodass in den Etagen der Sparkasse am Markt Büroflächen angemietet werden müssen. „Die Aufgaben der Stadtverwaltung werden durch externe Aufgabenzuweisungen eher mehr als weniger, also wird auch folgerichtig in den nächsten Jahren mehr Personal benötigt werden, das mit attraktiven Arbeitsplätzen für eine Mitarbeit in der Verwaltung Straelen motiviert werden muss“, stellt SPD-Ratsherr Harald Müller fest. „Was wäre das für ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht ausreichend Büroplätze zur Verfügung stellen kann?“, fragt sich auch Oliver Deest, Sachkundiger Bürger. „In der freien Wirtschaft wäre ein solcher Arbeitgeber chancenlos.“