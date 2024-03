Frühlingsempfang in Straelen Bürgermeister würdigt herausragende Sportler in Straelen

Bürgermeister Bernd Kuse eröffnete die Veranstaltung und begrüßte die Anwesenden an festlich gedeckten Tischen. In seiner Rede kam er unter anderem auf die Flüchtlingsunterkunft zu sprechen, die aktuell am Kromsteg errichtet wird. 72 Menschen sollen dort übergangsweise in Containern untergebracht werden. Die Bauarbeiten hätten bereits begonnen, so Kuse. Außerdem ging er auf die Renovierung der Katharinengrundschule ein. Kuse sagte, dass er sich im Stich gelassen fühle, weil es dafür kaum Zuschüsse geben wird. Auch bei der Unterbringung der Geflüchteten fühle er sich allein gelassen.