Wirtschaftspreis in Straelen So war die Grüne Couch-Verleihung

Ausgezeichnet an diesen Abend wurde als erstes die Baak GmbH. Wirtschaftsförderer Uwe Bons verlor nicht viele Worte zum Preisträger, sondern sagte gleich „Film ab“. In dem Film sah man ein Unternehmen, bei dem alle – Geschäftsführer und Angestellte – immer wieder betonten, wie wichtig ihnen „Lebensqualität“ sei und was das bedeute. „Wirtschaftlicher Erfolg ist zwar unser Fundament“, sagte Geschäftsführerin Andrea Grusa in dem Film, „aber Menschlichkeit ist unser Antrieb.“ Ingo und Andrea Grusa setzen sich zum Beispiel in Malawi ein, dort haben sie den Bau einer Schule ermöglicht.