Flohmarkt in Straelen „Weiberkram“ nur für „Weiber“?

Der herbstliche „Weiberkram“ richtete sich in erster Linie an das junge Publikum. Zumal auch die sozialen Netzwerke vom Veranstalter für die Werbung genutzt wurden. So waren all diejenigen an der richtigen Adresse, die etwas Ausgefallenes suchten. Von Plüschjacken über Glitzer-Sneakers, Hoodies, Hüte oder Paillettenoutfits war alles vertreten. Diejenigen, die auf Designerlabels stehen, wurden auch fündig. Geldbörsen und Taschen, Sonnenbrillen und anderer Schnickschnack namhafter Hersteller mit den Großbuchstaben waren zu finden.