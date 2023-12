Escape Rooms und selbst gebackene Waffeln So war der Tag der Offenen Tür am Gymnasium Straelen

Auch die Schülervertretung des Gymnasiums sorgte sich mit Engagement um die möglichen neuen Schüler. Die Grundschüler konnten auf einem eigenen T-Shirt mit dem 3D-Drucker innerhalb weniger Minuten das SV-Logo drucken lassen. Ganz in der Nähe der Schülervertretung standen die Streitschlichter, die als unbeteiligte Personen Schüler bei der Klärung von Streit und Konfliktsituationen unterstützen. Lisa aus der Klasse 8 betont, warum es ihr ein Anliegen war, an ihrem freien Tag trotzdem in der Schule anwesend zu sein: „Ich finde es schön, wenn ich sehe, dass die Kleinen hier Spaß haben, wenn sie hierherkommen. Kleineren Kindern zu helfen, wenn die Probleme haben, ist mir ein besonderes Anliegen. Miteinander auszukommen und sich nicht zu verfeinden, finde ich wichtig, gerade da momentan so viel Unruhe in der Welt ist.“