Sonne und Blumen So war der Herbstmarkt in Straelen

Sonnenschein gab es zwar reichlich – Parkplätze waren aber Mangelware. Egal ob für Zwei- oder Vierräder oder in den Restaurants oder Cafés. Viele Gäste waren mit dem Rad angereist, um möglichst nahe am Geschehen parken zu können. So könnte man den Andrang beim Herbstmarkt in Straelen kurz beschreiben. Bei schönstem Spätsommerwetter tummelten sich viele Besucher auf dem Marktplatz. Blumen für die Herbstbepflanzung suchten viele Gäste in Straelen vergeblich. Das war dem Umstand geschuldet, dass einige Beschicker in letzter Minute abgesagt hatten. Und so schnell Ersatz zu finden, war unmöglich. Die Sparte Floristik wurde jedoch gut und reichlich abgedeckt. Es gab nicht nur herbstliche Türkränze, sondern auch der Jahreszeit angepasste Blumensträuße aus Dahlien und Gräsern. Zum Thema „Natur und Umwelt“ gab es auch Honig vom Imker oder Bürsten aus Naturmaterialien. Schmackhafte Snacks und Würstchen oder leckere Getränke und Spirituosen rundeten das Angebot ab.