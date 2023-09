Modenschau und Shopping Straelen kauft im Mondlicht ein

Die Blumenstadt Straelen öffnete am vergangenen Freitag erneut ihre Türen für eine unvergessliche Einkaufsnacht. Beim Moonlight-Shopping strahlte die Stadt in einem ganz besonderen Licht, als Händler und Models den Marktplatz zu einer Modenschau machten und die neuesten Trends der Herbstsaison präsentierten. In diesem Jahr war es nicht nur Schuh und Mode Leukers, das Geschäft von Inhaberin Werdi, welches die Fashion-Highlights auf den Catwalk präsentierte. Stolze zehn Unternehmen schlossen sich der Modenschau zum Moonlight-Shopping an, und das bedeutete nicht nur eine größere Bühne, sondern auch doppelten Modegenuss.