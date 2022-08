Treffen zwischen Schülern und Firmenvertretern in Straelen : Überlegungen für „Karrierekick“ auch 2023

An 25 Kickertischen kamen Unternehmen und Schüler in der Bofrost-Halle in Kontakt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Nach der Premiere in der Straelener Bofrost-Halle gab es ein positives Fazit. Das Konzept zum lockeren Austausch zwischen Schülern und Firmenvertretern überzeugt.

Der erste „Karrierekick“ in Straelen ist gelaufen. Wie Wirtschaftsförderer Uwe Bons mitteilte, ziehen der Veranstalter, die Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“, die Stadt sowie die Agentur Clever führen, die bei der Organisation des Treffens zwischen Firmenvertreten und Schülern unterstützt haben, insgesamt ein positives Fazit. „Wir sind stolz und freuen uns, dass die Unternehmen aus der Region den Pioniergeist bewiesen haben, sich auf das neue, innovative Konzept einzulassen“, so Bons.

Straelen sei gemessen an der Einwohnerzahl bisher der kleinste Standort gewesen, an dem ein „Karrierekick“ durchgeführt wurde. Bons: „Nichtsdestotrotz konnten wir mit 60 teilnehmenden Unternehmen die bis dato größte Teilnehmerzahl im Unternehmensbereich vorweisen. Die Anzahl der Schülervertreter ist leider unter unseren Erwartungen geblieben. Einige Schüler sind trotz Anmeldung am Tag dann doch nicht gekommen. Unterm Strich waren die Schülerinnen und Schüler, die da waren, mit Leib und Seele dabei. Wir fanden es toll, dass die Kids am Samstagmorgen ohne Eltern gekommen sind und selbstständig mit den Unternehmen kommuniziert haben. Mit den Schulen, die sich selbst vor Ort überzeugen konnten, dass das Konzept funktioniert stehen wir bereits in Verbindung, damit die Schülerzahl im nächsten Jahr verlässlich höher ist.“