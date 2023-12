Weihnachtsmärchen in Straelen Die Bofrost-Halle im Bann des „Blauen Lichts“

In seiner Not will Hans sich bezahlte Arbeit suchen und stößt im Wald auf die giftige Hexe Zwabelora (Kiki Badorrek) und ihre dusselige Schülerin Krötella (Ellen Borgmann). Die böse Frau besitzt eine Zauberkugel, die ihrem Lehrmädchen aber aufgrund ihrer „Geschicklichkeit“ in den Brunnen fällt. Nun kommt der treue Johann auf den Plan. Er soll die Kugel herausholen und dafür entlohnt werden. Aber weil die Hexe hinterhältig ist, und Johann die Kugel nur hergeben will, wenn er aus dem Brunnen herauskommt, sperrt sie ihn im Brunnenschacht ein. Per Zufall reibt er an der Kugel und ein „Blaues Licht“ erscheint und. Mit ihm eine magische Gestalt (Anita Mysor) die erklärt, sie sei sein Diener, so lang er das Licht besitzen würde. Mit ihrer Hilfe entkommt der Soldat Johann den Fängen der Hexe und kann sich retten. Nun, wo er das „Blaue Licht“ besitzt, wendet sich die Situation zum Guten und er kann getrost nach Hause zurückkehren. Dort sehen sich sein Sohn Hans und die Prinzessin Elenoria wieder, und gestehen sich ihre Liebe. Ende gut – alles gut.