„Straelen live“ fällt in diesem Jahr aus Wein trinken zwischen Wald und Weiher

Die starke Fixierung auf den Markt beziehungsweise die Kernstadt Straelen wird auch mit den Feierabendmärkten aufgebrochen. Die fanden 2023 zum ersten Mal statt und waren laut Beckers ein voller Erfolg. Vor allem in den Ortschaften. Und deswegen gibt es sie auch in diesem Jahr wieder. Der Feierabendmarkt auf dem Markt in Straelen fällt hingegen aus. Es bleiben drei Feierabendmärkte, die in den Dörfern stattfinden. Am 23. Mai vor der Grundschule in Auwel-Holt, am 27. Juni auf dem Marktplatz in Herongen und am 25. Juli vor dem Pfarrheim in Broekhuysen. Die Besucher erwartet vor allem ein geselliger Abend mit Essen und Trinken.