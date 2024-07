Tiefkühl-Spezialist aus Straelen Ministerin Gorißen besucht Bofrost in Straelen

Im Rahmen der Reihe „Starke Marken – Lebensmittel made in NRW“ hat Ministerin Gorißen verschiedene Einblicke in nordrhein-westfälische Lebensmittelunternehmen gewinnen können, etwa beim Aachener Printen-Hersteller Nobis oder der Sauerländer Privatbrauerei Veltins. Ministerin Gorißen: „Nordrhein-Westfalen bietet der Ernährungswirtschaft hervorragende Bedingungen und so sind hier etwa 50 Prozent der umsatzstärksten Unternehmen der deutschen Ernährungswirtschaft angesiedelt. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Öffentlichkeit auf die große Bedeutung unserer starken Ernährungswirtschaft in allen Facetten hinzuweisen. Deswegen besuche ich kleinere Betriebe und auch größere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen unserer Reihe ,Starke Marken – Lebensmittel made in NRW’.“