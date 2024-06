Schwerer Unfall in Straelen Pkw gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

In Straelen ereignete sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall. Gegen 6.55 Uhr geriet auf der Vossumer Straße in Straelen ein 63-jähriger Mann aus Straelen mit seinem grauen Daimler-Chrysler Vaneo aus derzeit nicht bekannter Ursache etwa in Höhe der Straße Kuhsteeg in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit dem weißen Ford Kuga einer 28-jährigen Frau aus Kevelaer zusammen. Diese hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen und striff dabei ein Trafohäuschen an der Einmündung des Kuhsteeg.