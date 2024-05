Planspiel in Paris Straelener Schüler üben sich in Weltpolitik

Im Dezember 2023 nahmen Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums Straelen zum ersten Mal an einer Model United Nations (MUN), einem groß angelegten Planspiel, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Rolle von Delegierten bei den Vereinten Nationen schlüpfen, teil. Die positiven Eindrücke, die die Schüler im vergangenen Jahr in Leiden (Niederlande) gesammelt haben, veranlassten sie dazu, auch dieses Jahr bei ihrer Schulleiterin Kerstin Schneider um eine Erlaubnis zur Teilnahme an der MUN-Konferenz, dieses Mal in Paris, zu bitten. Dieser Bitte wurde von Frau Schneider entsprochen.