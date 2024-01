Planspiel in Leiden Straelener Schüler üben sich in Diplomatie

Insgesamt waren vom Städtischen Gymnasium sieben Schülerinnen und Schüler vertreten, die es innerhalb der ihnen zugewiesenen Rollen als Delegierte aus Israel und dem Iran mitunter herausfordernd fanden, globale Themen zu debattieren und Lösungen zu finden. Der Austausch von Standpunkten und Ideen mit anderen Delegierten brachte ihnen nach eigenem Bekunden nicht nur ein tieferes Verständnis für die Vielfalt der Perspektiven, sondern auch eine verbesserte Fähigkeit zur diplomatischen Kommunikation, da jeder von ihnen Beiträge in den Debatten, leisten musste - und das natürlich auf Englisch. Der Grund dafür ist, dass etwa die Hälfte der teilnehmenden Delegierten aus dem Ausland stammt. „Ich habe noch nie so viel Englisch am Stück gesprochen“, gab die fünfzehnjährige Jessika zu. Für einige war die Auseinandersetzung mit den Themen in englischer Sprache dann doch eine Herausforderung, denn die Debatten spiegelten die Realität der internationalen Diplomatie wider. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten also aktuelle Themen wie Klimawandel, Menschenrechte und natürlich auch Konflikte zwischen Ländern. Die erste Generalversammlung beschäftigte sich beispielsweise mit dem Export von Waffen in aktive Konfliktgebiete oder mit der Situation in der Taiwanstraße.