Zu Besuch in Berlin Straelener Schüler besuchen den Bundestag

Im Rahmen ihres Besuchs im Bundestag empfing Rouenhoff die Schüler zu einem einstündigen Austausch über seine politische Arbeit in Berlin und im Kreis Kleve. Dabei ging es unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die künftige finanzielle Ausstattung der Bundeswehr sowie um die gestiegenen Energiepreise. Im Anschluss an das Gespräch besuchten die Schüler eine Plenarsitzung und beendeten den Besuch mit einem Aufenthalt auf der Kuppel des Bundestages. „Politik für junge Menschen greifbarer zu machen ist eine wichtige Aufgabe aller Abgeordneten. Ich freue mich, dass die Schülerinnen und Schüler durch ihren Besuch im Bundestag einen Einblick in den Berliner Politikbetrieb und in die Abgeordnetentätigkeit gewinnen konnten“, so Rouenhoff.