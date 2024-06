Religion in Straelen Straelener Sekundarschüler besuchen Sikh-Tempel

Für die Schülerinnen und Schüler war der Besuch im Sikh-Tempel ein Eintauchen in eine andere Welt und ein unvergessliches Erlebnis. Als besonders beeindruckend erlebten die Jugendlichen die Gastfreundschaft und die Toleranz gegenüber anderen Religionen, die neben der Idee, dass alle Menschen gleich sind, ein zentraler Bestandteil des Sikh-Glaubens ist. Die Gastgeberinnen servierten frisch zubereitete indische Köstlichkeiten, die von allen Anwesenden sehr geschätzt wurden und den Vormittag in einer aufgeschlossenen Atmosphäre ausklingen ließen. „Es war wirklich ganz besonders, eine so offene und einladende Gemeinschaft kennenzulernen," so eine Schülerin am Ende des Tages.