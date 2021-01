Straelen : Glücksbringer besuchen Bürgermeister Kuse

Straelen Unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln nahm der Straelener Verwaltungschef die Neujahrsglückwünsche der Schornsteinfeger entgegen.

Auch zwei Sternsingerinnen machten dem Bürgermeister ihre Aufwartung. Kuse übergab vor dem Rathaus seine Spende an Sophia und Emilia. Die Sternsingeraktion wird bis zum 2. Februar verlängert. Da die Sternsinger die Straelener Haushalte in diesem Jahr nicht persönlich besuchen können, gibt es auf der Internetseite der Pfarrei St. Peter und Paul www.kirche-straelen.de einen kleinen Film, der den Segen online nach Hause bringt. Die Segenszeichen liegen in den Kirchen St. Peter und Paul in Straelen, in St. Georg in Auwel-Holt und in St. Cornelius in Broekhuysen aus. Wer keine Möglichkeit hat, ein Segenszeichen abzuholen, kann sich im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 02834 93350 melden und bekommt ein Segenszeichen in den Briefkasten gelegt. Über einen Link auf der Internetseite kann online gespendet werden für diese Hilfsaktion.