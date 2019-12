Bildungspolitik in Straelen : Straelen sieht seine Schulen für die Zukunft gerüstet

Straelen Die Stadt ruft weitere Mittel aus Förderprogrammen des Landes und des Bundes ab. Besonders in die digitale Ausrüstung soll erneut viel investiert werden.

Die Stadt sieht ihre Schulen bereits jetzt für die Zukunft gerüstet. Die digitale Infrastruktur und die Ausstattung seien weit fortgeschritten. Gymnasium und Sekundarschule sammeln laut Verwaltung seit Jahren mit der digitalen Ausstattung umfangreiche Erfahrungen. Beispielsweise wurde in den Ausbau des offenen WLAN-Netzes am Gymnasium, in interaktive Tafeln an der Sekundarschule und in die Anschaffung von iPads zur gemeinsamen Nutzung investiert. Die langfristige Kooperation mit den Schulen werde auch anhand des gemeinsamen Medienentwicklungsplans deutlich, der seit 2012 geführt wird. Hinzu komme die Finanzierung der Zusammenarbeit der beiden weiterführenden Schulen mit dem Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Beide Schulen verfügen über eine moderne, digitale Infrastruktur. So sind Breitband-Internet, ein schulweites WLAN für pädagogische Zwecke – inklusive eines speziellen Schulfilters – sowie moderne Hardware vorhanden. Außerdem gewährleisten die IT-Systemadministratoren der Stadt in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen die fachgerechte Administration und Wartung der Schul-IT-Infrastruktur. Lehrer arbeiten in allen Klassenzimmern mit digitalen Tafeln oder Beamern. Die digitalen Tafeln in der Sekundarschule ergänzen die herkömmlichen Tafeln und gehören der neuesten Generation an.