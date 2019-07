Seminar am Straelener Gymnasium : RP-Journalistenschüler spricht mit Schülern über Presse und deren Funktionen

Straelen RP-Journalistenschüler Adrian Terhorst diskutierte mit Schülern des Straelener Gymnasiums über Fake News und den journalistischen Arbeitsalltag. Die Oberstufenschüler durften zudem selbst in die Rolle eines Journalisten schlüpfen.

Wie steht es um die Pressefreiheit in der Welt? Was bedeutet Pressefreiheit eigentlich? Und welche Funktionen soll die Presse erfüllen? Das waren einige der Fragen, die RP-Journalistenschüler Adrian Terhorst nun mit Schülern des Straelener Gymnasiums thematisierte.

Die Straelener Schüler erhielten einen Einblick in die tägliche Arbeit von Journalisten, es wurden ethische Grundsätze diskutiert und über Fake News gesprochen. In einer kurzen Einführungsphase erklärte Terhorst den Schülern aus der EF zunächst, was Pressefreiheit bedeutet, wo sie im Grundgesetz verankert ist und welche Funktionen die Presse durch ihre Berichterstattung erfüllen soll.

Auf einer Weltkarte sowie in einem internationalen Ranking, welche Reporter ohne Grenzen jährlich erstellen, sahen die Schüler zudem, wie es um die Pressefreiheit in der Welt steht. „Dass es um die Pressefreiheit in der Türkei schlecht wusste ich zwar, aber nicht, dass die Bedingungen für eine freie Berichterstattung in der Türkei fast am schlechtesten von allen Ländern weltweit sind“, sagte der 15-jährige Paul Verbeek. Seine Mitschülerin Nele Zanders ergänzte: „Es ist schon wichtig, dass Journalisten frei und ohne Beeinflussung berichten können. Es sollte aber auch gewährleistet sein, dass Medienschaffende genug Zeit für die Recherche haben“, sagte sie.