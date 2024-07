Nur die Grünen sind dafür Rat Straelen lehnt Selbstverkleinerung ab

Der Rat der Stadt Straelen hat eine Verkleinerung des Rates abgelehnt. Die Grünen hatten beantragt, die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder bei der nächsten Wahl von 32 auf 28 zu reduzieren. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate besteht der Rat in Straelen aktuell aus 38 Mitgliedern. „Die Ratsarbeit hat sich mit deutlich mehr Ratsmitgliedern nicht verbessert“, sagte Hans-Herrmann Terkatz, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Straelen. Es gebe einige Ratsmitglieder, die sich noch nie mit einem Wortbeitrag gemeldet hätten, so Terkatz weiter. Wegen der Größe des Rates „fallen höhere Haushaltsmittel für die Ratsarbeit, Aufwandsentschädigungen und Fraktionsmittel an. Weniger Ratsmitglieder bedeuten auch geringere Kosten für die Verwaltung. Eine kleinere Anzahl von Ratsmitgliedern kann zudem die Effizienz der Entscheidungsfindung im Rat erhöhen“, heißt es in dem Antrag der Grünen.