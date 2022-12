Rettungshubschrauber im Einsatz Junge Radfahrerin bei Unfall in Broekhuysen schwer verletzt

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, war die 17-Jährige aus Straelen gegen 15.30 Uhr auf dem Seitenstreifen neben der Fahrbahn in Richtung Herongen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet sie kurz hinter der Einmündung zum Quellenweg durch einen plötzlichen Schlenker aus unbekannter Ursache nach links auf die Fahrbahn. Dort fuhr in dem Moment ein 28-jähriger Autofahrer aus Straelen, der noch versuchte, mit seinem Skoda Octavia nach links auszuweichen. Er konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Radfahrerin.