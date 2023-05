Proklamation auf dem Frühlingsblumenmarkt Straelen feiert sein 11. Blumenmädchen

Bürgermeister Bernd Kuse begrüßte die Gäste auf dem Marktplatz, die sich um die neue Repräsentantin scharrten und würdigte in einer kurzen Ansprache das Engagement für ihre Heimatstadt. Das Interview mit der scheidenden Amtsinhaberin, Marie van Bebber, und mit dem nun amtierenden Straelener Blumenmädchen führte die Festrednerin Carolin Rattmann. Marie van Bebber berichtete aus dem vergangenen Jahr, das für sie viele Eindrücke und Erfahrungen für das Leben „im Gepäck“ gehabt habe. Besonders eindrucksvoll schilderte sie die Erlebnisse auf der Grünen Woche in Berlin. Mit der Übernahme des Blumen-Zepters begann für das neue Blumenmädchen, Johanna Heufs, auch sofort ihre Amtszeit. Sie kündigte an, jeden Monat einen Gartenbaubetrieb besuchen zu wollen und sich dafür einzusetzen, dass der heimische Gartenbau noch mehr Präsenz bekäme. Besonders bei den jungen Leuten wolle sie sich dafür einsetzen, das gartenbauliche Produkte, wie Obst, Blumen und Gemüse, mehr in den Focus rücken würden.